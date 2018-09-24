Правительство рассматривает ряд мер, которые призваны сократить потребление алкоголя в России
В частности, речь идет о повышении возраста продажи алкоголя до 20 лет, — рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддерживает ужесточение борьбы с алкоголизмом. В числе прочих мер, 58% респондентов поддержали запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года.
Комментарии9
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:33
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
ivanov356 24 сентября 2018 | 08:34
Уже на закусь не хватает денег.
vilingrad 24 сентября 2018 | 08:37
Введите сухой закон- и песец путинской власти...
buzukin1905 24 сентября 2018 | 08:39
Лучший способ борьбы с алкоголизмом - распространение самогоноварения и культуры потребления выдержанных напитков, изготовленных собственноручно. Южные районы могут приготовить все, што горит из винограда и прочих фруктов, те, што посевернее - кальвадос - куда то надо использовать яблоки, ну а традиционалисты пусть гонят русский вискарь из ячневой крупы и сладку водочку из пшеничной! Процесс-то уже пошел - зря штоле официальные продажи водки сократились? Эти умники и умницы из правительства мечтают примазаться к процессу отрезвления населения чисто как кученавальный Леха - к демонстрациям против повышения пенсионного возраста, што придумали эти самые неумехи - ни в выпивке, ни в экономике, ни в политике - ну ни в чем не соображают...
sasass 24 сентября 2018 | 08:44
Народ поддерживает с задними мыслями - он еще помнит как свалился СССР на алкогольной политике...
sir_sar 24 сентября 2018 | 08:47
Интересно, что за меры.
Будут по ящику в прайм-тайм показывать Мишу Ефремова?
compare 24 сентября 2018 | 08:50
sir_sar: ты и мизинца не стоишь,Михаилова...может ты не пьешь? это тебя не спасает от ущербности и серости гопотнической..
azotur 24 сентября 2018 | 08:50
Уже старая реплика: "Служить в армии и погибнуть можете с 18 лет, а водку пить только с 20"
kunst54 24 сентября 2018 | 08:52
За неимением гербовой пишут и на простой. "Лица, не достигшие 21 года" перейдут тогда на курительные смеси, наркоту и боярышник.