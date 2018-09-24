Правительство рассматривает ряд мер, которые призваны сократить потребление алкоголя в России

В частности, речь идет о повышении возраста продажи алкоголя до 20 лет, — рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддерживает ужесточение борьбы с алкоголизмом. В числе прочих мер, 58% респондентов поддержали запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года.