Кандидаты от «Единой России» проиграли губернаторские выборы еще в двух регионах
В Хабаровском крае победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, он набрал почти 70% голосов. Во Владимирской области победителем стал Владимир Сипягин, тоже из ЛДПР – у него 57% голосов. Ранее похожая ситуация сложилась в Приморье, где результаты выборов пришлось отменять из-за нарушений, — сообщает Znak.com.
Комментарии4
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:34
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 08:42
Какой интересный псевдоним появился у Анны Чапмен :)
sasass 24 сентября 2018 | 08:46
Теперь все губернаторы задумаются , что над народом издеваться нельзя...
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 08:49
Эти издевательства делаются в рамках системы, которой на результаты выборов наплевать...