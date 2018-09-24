Кандидаты от «Единой России» проиграли губернаторские выборы еще в двух регионах

В Хабаровском крае победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, он набрал почти 70% голосов. Во Владимирской области победителем стал Владимир Сипягин, тоже из ЛДПР – у него 57% голосов. Ранее похожая ситуация сложилась в Приморье, где результаты выборов пришлось отменять из-за нарушений, — сообщает Znak.com.