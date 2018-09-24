Алексей Навальный задержан на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста

На него будет составлен новый протокол о нарушении правил поведения массовых мероприятий. Речь идет о части четвертой статьи 20.2, которая ранее в отношении Навального не применялась и может стать поводом для возбуждения уголовного дела, — написал в Твиттере соратник политика Леонид Волков.