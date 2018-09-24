Алексей Навальный задержан на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста
На него будет составлен новый протокол о нарушении правил поведения массовых мероприятий. Речь идет о части четвертой статьи 20.2, которая ранее в отношении Навального не применялась и может стать поводом для возбуждения уголовного дела, — написал в Твиттере соратник политика Леонид Волков.
Комментарии13
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:34
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
semia 24 сентября 2018 | 08:34
Животный страх охватывает Путина.... Не легко сидеть на штыках , тем более таких ржавых , как Золотов.
unprejudiced 24 сентября 2018 | 08:38
Я так и предполагал. И это в точности по закону всё, нечего было лаять пока сидел. Видно что персонаж не хочет перевоспитываться и становиться нормальным членом общества.
igorkot____1 24 сентября 2018 | 08:48
Золотов видать обос....ся совсем, раз Алехану новые 20 суток хотят дать.
venmud 24 сентября 2018 | 08:40
Острейший дефицит подгузников для взрослых Sachiko по всей стране.
kunst54 24 сентября 2018 | 08:45
Это и есть подлая золотовская сатисфакция.
eduard53 24 сентября 2018 | 08:53
Дуэль, чё ... по понятиям гоп-гэбни ...
dmitriy_radchenko 24 сентября 2018 | 08:45
ч.4 ст. 20.2 применяется как раз тогда, когда в составе правонарушения признаков уголовного деяния не обнаружено.
piterrr 24 сентября 2018 | 08:47
Пытка Навального всё продолжается и продолжается...Терпения и здоровья, Алексей!
stalk25 24 сентября 2018 | 08:47
Навальный выходит из спецприёмника, а Путин уже накладывает в штаны. Как-то так....
eduard53 24 сентября 2018 | 08:48
Новация кремлегэбни - из непрерывных административок сваять арестанту пожизненку...
sam2018 24 сентября 2018 | 08:50
Сегодня с утра не только на Йехо, но и на сайтах ВВС, ГА, РС/РСЕ на первом месте сообщение о Навальном.
Ни об одном другом оппозиционном политике такого внимания нет.
С чего бы это ?
Санкций уже недостаточно и надо трясти изнутри, чтобы все грохнуло в пропасть?
sasass 24 сентября 2018 | 08:53
Видимо власть подумала , что Призыв Навального сыграло большую роль в победе не Кремлевских ставленниках на последних трех выборах ....