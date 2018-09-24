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08:16, 24 сентября 2018

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

На базовой столичной метеостанции ВДНХ температура опускалась до 6,6 градуса, — рассказали «Интерфаксу» в метеобюро. Сегодня во второй половине дня в столице начнутся дожди, местами – сильные. Они продлятся несколько суток, а к утру среды в городе могут выпасть до 32 миллиметров осадков – это почти половина месячной нормы.

Комментарии

2

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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:20

C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

sasass 24 сентября 2018 | 08:21

Холод народа чувствуют и в Кремле...

(комментарий скрыт)

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