Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

На базовой столичной метеостанции ВДНХ температура опускалась до 6,6 градуса, — рассказали «Интерфаксу» в метеобюро. Сегодня во второй половине дня в столице начнутся дожди, местами – сильные. Они продлятся несколько суток, а к утру среды в городе могут выпасть до 32 миллиметров осадков – это почти половина месячной нормы.