Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
На базовой столичной метеостанции ВДНХ температура опускалась до 6,6 градуса, — рассказали «Интерфаксу» в метеобюро. Сегодня во второй половине дня в столице начнутся дожди, местами – сильные. Они продлятся несколько суток, а к утру среды в городе могут выпасть до 32 миллиметров осадков – это почти половина месячной нормы.
Комментарии2
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:20
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
sasass 24 сентября 2018 | 08:21
Холод народа чувствуют и в Кремле...