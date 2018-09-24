Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20. ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных, — заявили представители израильской армии. Ранее Россия возложила на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика с 15 военнослужащими. Ил-20 был сбит сирийскими ПВО.