Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20
Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20. ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных, — заявили представители израильской армии. Ранее Россия возложила на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика с 15 военнослужащими. Ил-20 был сбит сирийскими ПВО.
Комментарии9
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:21
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
vasyakirin 24 сентября 2018 | 08:29
А что радары с-200 принципиально Ил-20 не показывают, как можно вести истребители и не увидеть жирное низколетящее пятно за которое заходили маленькие точечки?
ur_sus 24 сентября 2018 | 08:31
тут уже не о чем говорить.
trans 24 сентября 2018 | 08:34
Да разве Шойгу признается что в очередной раз обосрался?!
kara 24 сентября 2018 | 08:35
пусть данные своих радаров опубликуют, хотя бы нарисованные. а мы решим сами- хотели спрятаться или нет.
пока получается, что все сделали сознательно.
ivar1964 24 сентября 2018 | 08:37
МО прикрывает свою задницу. Это очевидно. Полагаю, что вскоре мы узнаем об смещениях, переводах, уходах на пенсию, увольнениях в МО РФ,
compare 24 сентября 2018 | 08:38
не тот "клиент",чтобы на себя навесить чужие ошибки...Израиль со всех сторон окружают такие же "требовательно-обиженные" образования и угрожают и кусают-не прокатывает и этот номер,получают по шакалячьему носу и в норки,дальше ныть про "гуманитарку"и "злых евреев".....нет,не та страна,которой можно навязать "повестку дня"..История не учит..."шестидневная война": чье оружие и инструкторы были?
sasass 24 сентября 2018 | 08:40
Ощущение такое , что Россия спасает реноме своих никудышных С-200 и ВКС в целом и свои будущие контракты по продаже С-300 и С-400, которые являются худшими вариантами модернизированных С-200 ....
yuriykyvich 24 сентября 2018 | 08:48
И обчем Вы мне здеся Гурарите, когда у Нса Рогозин "Ррулит", А насчет Миета, звучмит заманчтво, пижай у нам, в Москву, гаранирую, остнеесь Доволтны