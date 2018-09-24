Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал почти 70% голосов на выборах губернатора Хабаровского края
Его соперник из «Единой России», временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Шпорт, получил около 28% голосов.
Еще один представитель ЛДПР Владимир Сипягин выиграл губернаторские выборы во Владимирской области. За него проголосовали 57% избирателей. Действующий глава региона Светлана Орлова, которая баллотировалась от «Единой России», получила 37% голосов.
Комментарии1
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:21
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk