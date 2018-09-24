Политика Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста, — сообщает корреспондент «Дождя». По словам Леонида Волкова, Навального отвезли в ОВД «Даниловский», на него оформляют протокол по административной статье «нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу». Наказание по этой статье – штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до 20 суток ареста.