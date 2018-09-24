Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника
Политика Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста, — сообщает корреспондент «Дождя». По словам Леонида Волкова, Навального отвезли в ОВД «Даниловский», на него оформляют протокол по административной статье «нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу». Наказание по этой статье – штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до 20 суток ареста.
Комментарии7
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:22
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
compare 24 сентября 2018 | 08:27
sofia__maltceva: девонька,ты не по адресу обратилась...здесь народ сошелся в эпической схватке за честь и совесть,не до вас ему,вы бы лучше к "дантесу золотому" обратились-вот кому надо пар из всех "клапанов" выпустить....
masada 24 сентября 2018 | 08:26
Наденьте на него намордник и отведите его в стойло - так говорит народ за исключением толстых старых плющевых, беглых рыжых латынин и орловых и сваливших к чертовой матери ганапольских.
eternity88 24 сентября 2018 | 08:41
masada: о, быстрый ты - вжик и успел отсосать все этому "народу" (в погонах и с мандатами)
ivanov356 24 сентября 2018 | 08:28
А чего Навального испугались? Всё же закуплено, и дубинки, и боевые машины,обшитые листами,и откормлены дуболомы.
pionerka Зинаида Сацкая 24 сентября 2018 | 08:37
Наверное, сотрудником Росгвардии прикрывался, как израильский самолёт.. Когда-то нанышние радости начались "списком Магнитского", теперь изо всех сил гребём к "списку Навального"?
shalunok 24 сентября 2018 | 08:38
Болваны из АН Манделу лепят.
Вот лично я все более склоняюсь к его поддержке, хоть он и не был моим политиком.