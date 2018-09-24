Известного петербургского гангстера расстреляли в северной столице
Правоохранители ищут белый мерседес, похожий на тот, из которого недавно убили ещё одного криминального авторитета из северной столицы.
Покушение произошло у ресторана «Юность» на севере Петербурга. Оно попало на видео, его опубликовала «Фонтанка.ру». На записи видно, как один мужчина бежит за другим, стреляет в него, а потом собирает гильзы. Раненный встаёт, делает несколько шагов и потом облокачивается на машину и падает. Уже вечером по информации издания из его тела врачи вынимали пули, мужчину госпитализировали с ранениями груди и живота. В Мариинской больнице оказался известный в прошлом преступник по прозвищу Кореец. Недавно он вышел из тюрьмы, где отсидел за рэкет. Правоохранители считают, что стрелявший уехал на белом мерседесе, из похожего несколько дней назад расстреляли другого криминального авторитета Бадри Шенгелия. По информации «Фонтанки.ру», сейчас правоохранители в связи с этим покушениями ищут двух мужчин, которые были связаны с тамбовской преступной группировкой.
Тамбовская преступная группировка существовала в Петербурге в 90 годы. Ее основал Владимир Барсуков Кумарин, которого называли ночным губернатором Петербурга.
Комментарии8
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ukretotakoividskota 24 сентября 2018 | 08:08
Эхо б-ть в каком то выдуманном мире существует. Гангстеры в светоче демократии водятся, а у нас бандиты.
vikwlad 24 сентября 2018 | 08:22
Похоже, киллер появился, который отстреливает тех, для которых нет суда в России. Такой киллер был в романах серии "Слепой" Андрея Воронина.
vasyakirin 24 сентября 2018 | 08:10
Вова напоследок, монополию отвоевывает...
gregor 24 сентября 2018 | 08:12
Видать " Кореец" что -то про Солнцеподобного решил рассказать .
yralez 24 сентября 2018 | 08:21
Наверно, к досрочной коронации готовятся.
А то до 24 года можно и не досидеть.
sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:22
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
greeg1 24 сентября 2018 | 08:28
Ну если в России тупых бандюков начали пикантно гангстерами называть может тогда ей пора и Коституцию США прямым действием ввести, а не ждать когда её рыбоглазый под себя перепишет.
perectukin 24 сентября 2018 | 08:29
То ГРУ, то СВР, то теперь гангстеры ....
Совсем расшалились тамбовские , видно Путин решил с преступностью бороться и выдал киллерам один белый Мерседес с Кремлевскими номерами ...
И гильзы то он собрал, наверное стрелял из личного оружия, гильзы сдавать надо для учета.