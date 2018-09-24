США с этого дня вводят пошлины в 10% на товары из Китая общей стоимостью 200 миллиардов долларов

Если Пекин примет ответные меры, то Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами весь остальной китайский импорт. Его стоимость оценивается почти в 270 миллиардов долларов. Пошлины, которые вводятся сегодня, с Нового года вырастут до 25%. В свою очередь, власти Китая сегодня введут таможенные пошлины в 5% и 10% на товары из США на общую сумму в 60 миллиардов долларов.