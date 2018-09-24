Главы Хабаровского края и Владимирской области из «Единой России» проиграли выборы
Победили кандидаты от ЛДПР. В Хабаровском крае депутат Госдумы Сергей Фургал набрал почти 70%, а губернатор Вячеслав Шпорт получил около 28%. Серьезных нарушений не было, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова.
Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова – 37% при явке в 38%.
Комментарии10
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sim202_ 24 сентября 2018 | 08:07
Т.е. - ВСЕ против едра?
Подневольных можно не учитывать!
sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:23
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
vasyakirin 24 сентября 2018 | 08:07
Как были от власти так и остались, а народ опять в наперстки проигрался....
pro_hanov 24 сентября 2018 | 08:08
Сдуваются едросы - жулики и воры. ГлавВора тоже давно пора гнать поганой метлой.
perestarok 24 сентября 2018 | 08:12
"Главы Хабаровского края и Владимирской области из «Единой России» проиграли выборы
Победили кандидаты от ЛДПР…"
А хомячки говорят, что в России нет демократии. Но плохо другое. В России демократия никогда ни к чему хорошему не приводила.
alex_melnikov Алексей Мельников 24 сентября 2018 | 08:12
Начало полета.
Это не за ЛДПР, это - против Путина и его пенсионного грабежа.
krauze 24 сентября 2018 | 08:13
Если бы не мухлевали ни один из едорастов не прошел бы никуда. И это удивительно, может быть едриллы просто слили этих товарищей, типо - у нас демократия. Могли же просто тупо написать этим шпротам и алкашке 76 %, никто бы и не прокукарекал.
perestarok 24 сентября 2018 | 08:39
krauze: " может быть едриллы просто слили этих товарищей, типо - у нас демократия. "
Всё равно Путин виноват. Выиграли едросы - виноват, проиграли едросы - виноват.
zolingen 24 сентября 2018 | 08:18
Ну пусть теперь победившие попробуют делами доказать, что они не собчаки.
yralez 24 сентября 2018 | 08:19
Теперь использованных шпротов отправят в СФ, представлять свои области.