"Главы Хабаровского края и Владимирской области из «Единой России» проиграли выборы

Победили кандидаты от ЛДПР. В Хабаровском крае депутат Госдумы Сергей Фургал набрал почти 70%, а губернатор Вячеслав Шпорт получил около 28%. Серьезных нарушений не было, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова.



Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова – 37% при явке в 38%.