Алексею Навальному грозит до 20 суток заключения по новому делу

Политика задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.

За воротами спецприемника, где Алексей Навальный пробыл 30 суток, его ожидал наряд полиции и автозак. Как пишет начальник штаба политика Леонид Волков, сразу после освобождения Навального увезли в ОВД «Даниловский». Там оппозиционеру оформляют новое административное дело по обвинению в «нарушениях при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека». Волков назвал эту статью «экзотической» — он отметил, что на его памяти она не применялась никогда. Вероятно, правонарушение, которое вменяется Навальному, было совершено на всероссийской акции против пенсионной реформы, которая прошла 9 сентября. При этом самого политика на ней не было. Он отбывал арест за январский митинг в поддержку так называемой «Забастовки избирателей».

Сегодня суд должен решить вопрос о наказании Навального. Политику грозит штраф или арест.