Алексею Навальному грозит до 20 суток заключения по новому делу
Политика задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
За воротами спецприемника, где Алексей Навальный пробыл 30 суток, его ожидал наряд полиции и автозак. Как пишет начальник штаба политика Леонид Волков, сразу после освобождения Навального увезли в ОВД «Даниловский». Там оппозиционеру оформляют новое административное дело по обвинению в «нарушениях при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека». Волков назвал эту статью «экзотической» — он отметил, что на его памяти она не применялась никогда. Вероятно, правонарушение, которое вменяется Навальному, было совершено на всероссийской акции против пенсионной реформы, которая прошла 9 сентября. При этом самого политика на ней не было. Он отбывал арест за январский митинг в поддержку так называемой «Забастовки избирателей».
Сегодня суд должен решить вопрос о наказании Навального. Политику грозит штраф или арест.
Комментарии9
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ukretotakoividskota 24 сентября 2018 | 08:02
Лешу по кругу пустили.
rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 08:14
Вероятно, правонарушение, которое вменяется Навальному, было совершено на всероссийской акции против пенсионной реформы, которая прошла 9 сентября...
Справедливо. Разве не справедливо? Сисястого паренька просили провести акцию протеста в любой другой день, кроме единого дня голосования, но альбацевский подрейтузник специально погнал своих миньонов на несанкционированный митинг. Вот пусть теперь посидит.
sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 08:25
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 08:07
Мда, действия властей- на фоне в дым проигранных выборов- смотрятся как полная истерика.
venmud 24 сентября 2018 | 08:09
Эй, там наверху, энурез диареей не лечится.
pionerka Зинаида Сацкая 24 сентября 2018 | 08:09
Наверное, как израильский самолёт, каким-нибудь полиционером прикрывался. Мда...
askol2016 24 сентября 2018 | 08:10
У трусливых путинских шакалов нет шансов остановить нарастающую популярность Навального. Он - могильщик путинизма.
zolingen 24 сентября 2018 | 08:16
Похоже золотов реально зассал
ivanov356 24 сентября 2018 | 08:20
zolingen: Чем угодно отвлекут, лишь бы не дошло, что страна в трубу летит.