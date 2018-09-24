Россия рассматривает проект создания научной станции на поверхности Луны
Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации. В госкорпорации пояснили, что в программе могут принять участие США и страны БРИКС – Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.
Комментарии21
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arye_11 24 сентября 2018 | 07:50
Тендер на создание мульфильма о Российской лунной станции уже объявлен между Академией Наук и Роскосмосом.
chapter_2 24 сентября 2018 | 07:55
arye_11: Мечтать - не вредно... С Д.Рогозиным Роскосмос ждёт банкротство.
perectukin 24 сентября 2018 | 08:18
arye_11:
Видно в Кремле лишние деньги появились в конце года , надо как то расписать по карманам - вот объявили тендер на хищения в особокрупных размерах , но с нереальным выполнением.
То на дне Арктики добывать, то на Луне строить , да уж сразу пригласите Чубайса - в Роснане все освоят, даже не вставая с кресел, любую сумму ....
Чубайс на этом собаку съел.
ansata 24 сентября 2018 | 07:53
"Россия рассматривает проект"
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Самим не смешно?
ihor_syvoryj 24 сентября 2018 | 07:53
начальник РКК "Энергия" Коля Севостьянов (2006 год).
"Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3".
В 2015 году будет "введен в эксплуатацию" многоразовый корабль "Клипер", с помощью которого и будут осуществляться полеты на Луну. Промежуточной целью для российского корабля станет МКС, которая к этому моменту превратится в международный космопорт. Помимо "Клипера", предназначенного в основном для транспортировки людей, в строительстве лунной базы будет участвовать межорбитальный буксир "Паром".
yralez 24 сентября 2018 | 07:54
Дырку заделайте.
mppv 24 сентября 2018 | 07:55
Дак туда отправят только тех, кто поддерживает действующую политику?
mppv 24 сентября 2018 | 07:55
Дак туда отправят только тех, кто поддерживает действующую политику?
ivar1964 24 сентября 2018 | 07:57
Коррупция достигнет Луны!
democ 24 сентября 2018 | 07:57
.... в программе могут принять участие США и страны БРИКС...
"Буратин" ищут, готовых закопать свои деньги на Поле Чудес в стране Дураков...
vlad2 24 сентября 2018 | 07:59
Так вроде Россия уже там, просто секркет это пока.
dominator13 24 сентября 2018 | 08:00
Туалет М/Ж типа..СОРТИР.. будет за станцией или где то сбоку?
Придурки, вашу мвть!
vilingrad 24 сентября 2018 | 08:03
Рогозин- лунный человек. С Луны упал...
lisitsa1962 24 сентября 2018 | 08:08
vilingrad: Рогозин - Лунтик???
sim202_ 24 сентября 2018 | 08:04
Производители дрелей и шуруповертов
с интересом обсуждают эту новость...
venmud 24 сентября 2018 | 08:13
Планы, планы, только одни планы.
deviant44 24 сентября 2018 | 08:15
Рогозину самому не смешно, что он предлагает или запланировал. РФ в такой заднице, что в ней разместится не только мифическая лунная база, но и весь путиноидный кремлёвский и околокремлёвский конгломерат ФСБ террористов, воров, бандитов региональных ОПГ во главе самого Верховного Гавнокомандующего космонавта Путина.
shmuel63 24 сентября 2018 | 08:31
А тем временем
"Два японских робота, запущенных ракетой Hayabusа-2, совершили первую в истории успешную посадку на астероид и передали на землю фотографии и данные с его поверхности. Об этом сообщили на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований. "
vadimp 24 сентября 2018 | 08:31
Бедные кремлевские пиарщики, чего токмо не придумают :)
dan24 24 сентября 2018 | 08:33
Лунная станция - это дешевле чем, олимпиада, чемпионат мира и даже мост в Крым!
Надо только набрать тажиков и стойка закипит!
dan24 24 сентября 2018 | 08:37
Ведь эти лунные планы были еще в 70-80-е годы.
Впрочем, это не шутка - сейчас в одно атомное НИИ приглашают даже 75летних бывших работников довести до ума проекты 80-х годов.