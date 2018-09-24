Вселенский патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на независимую от Москвы церковь

По его словам, Киев вскоре добьется автокефалии. Угрозы со стороны РПЦ не пугают Константинопольский патриархат, заявил патриарх Варфоломей и напомнил, что автокефалия предоставлялась ранее всем новым православным церквям, начиная с Русской православной церкви в 16 веке, передает греческое издание «Катимерини». В Московском патриархате выступают резко против предоставления независимости Украинской православной церкви.