Алексей Навальный доставлен в ОВД Даниловский
Алексей Навальный, который отбыл 30 суток ареста, задержан сразу после выхода из спецприемника. Это сообщил в «Твиттере» его соратник Леонид Волков.
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Алексей Навальный, который отбыл 30 суток ареста, задержан сразу после выхода из спецприемника. Это сообщил в «Твиттере» его соратник Леонид Волков.
Комментарии1
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lenin3 24 сентября 2018 | 07:20
Видимо,в ОВД Навального Золотов с Росгвардией ждут на дуэль,нетерпится им с утра прям начать.Это из той же серии,как Бастрыкин дуэлянтов в лес вывозил...