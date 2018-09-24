Саммит мира памяти Нельсона Манделы начинает сегодня свою работу в Нью Йорке
Форум проходит в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.
На открытие очередной сессии генассамблеи Объединенных наций приедут главы 84 государств. Россию представляют министр Сергей Лавров и сенатор Константин Косачев. Пленарная встреча приурочена к 100-летию со дня рождения южноафриканского государственного и общественного деятеля Нельсона Манделы. В повестке две сотни пунктов – от борьбы с наркотиками до усилий по реализации Глобального договора о безопасной и упорядоченной миграции. Заявлено, что в рамках форума глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проведет отдельную встречу с коллегами из России Сергеем Лавровым и Ирана Мохаммадом Джавадом. Центральной темой станет ситуация в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, именно на полях Генассамблеи пройдет и саммит лидеров США и Южной Кореи. Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин обсудят детали дальнейшего межкорейского диалога.
Председательствовать на Саммите мира памяти Манделы в этом году будет глава дипламатии Эквадора.
Комментарии1
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stoik33 24 сентября 2018 | 07:11
Не в ЮАР? Что так? Опасно?