Саммит мира памяти Нельсона Манделы начинает сегодня свою работу в Нью Йорке

Форум проходит в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.

На открытие очередной сессии генассамблеи Объединенных наций приедут главы 84 государств. Россию представляют министр Сергей Лавров и сенатор Константин Косачев. Пленарная встреча приурочена к 100-летию со дня рождения южноафриканского государственного и общественного деятеля Нельсона Манделы. В повестке две сотни пунктов – от борьбы с наркотиками до усилий по реализации Глобального договора о безопасной и упорядоченной миграции. Заявлено, что в рамках форума глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проведет отдельную встречу с коллегами из России Сергеем Лавровым и Ирана Мохаммадом Джавадом. Центральной темой станет ситуация в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, именно на полях Генассамблеи пройдет и саммит лидеров США и Южной Кореи. Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин обсудят детали дальнейшего межкорейского диалога.

Председательствовать на Саммите мира памяти Манделы в этом году будет глава дипламатии Эквадора.