Финские власти опубликуют новые документы, связанные с маршалом Маннергеймом

Исторические бумаги президенту Саули Ниинистё подарил Владимир Путин.

Более полутора сотен фотографий и документов, которые касаются Карла Маннергейма и членов его семьи, будут выставлены в финском Национальном архиве. Подавляющая часть исторических материалов – это письма, отправленные дочерью маршала своей тете. Есть вещи, принадлежащие и лично государственному деятелю. Как сообщает ТАСС, документы были проданы прошлой весной на аукционе в США и в последствие попали в Россию. На 70-летие финского президента их в качестве подарка передал Владимир Путин.

В Финляндии Маннергейма считают национальным героем, тогда как в России отношение к маршалу неоднозначное. Он тридцать лет своей жизни отдал императорской армии – участвовал в Русско-Японской и Первой мировой войне. Однако после Февральской революции вернулся в Финляндию и сперва возглавил войска в Советско-Финской войне, а позже и во Второй мировой.

В позапрошлом году в Санкт-Петербурге в честь Маннергейма открыли памятную доску. Ее пришлось снять после того, как активисты несколько раз обливали ее краской и пытались испортить