В Ростове-на-Дону сегодня возобновятся слушания по делу о крушении самолёта авиакомпании FlyDubai и гибели 62 человек. Трагедия произошла в марте 2016го года.

Иски подали 34 семьи погибших. 11 из них заключили мировые соглашения.

Рассмотрение в Первомайском райсуде Ростова-на-Дону проходит в закрытом режиме. Ответчиком стала авиакомпания FlyDubai, которой принадлежал разбившийся Боинг. Соответчиками проходят представители Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации. Сумма общих исковых требований превышает полмиллиарда рублей. До этого родственники некоторых погибших подали заявления в суд Арабских Эмиратов, где находится штаб-квартира перевозчика. Большинство семей получили компенсации, они, по словам адвоката Всеволода Сазонова, не превышают десяти-двадцати тысяч долларов. Официального заключения о том, что в трагедии виноват авиаперевозчик, до сих пор нет. Боинг, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился при посадке в марте позапрошлого года. Погибли все 62 человека на борту. Помимо россиян там были граждане Украины, Испании, Колумбии, Индии.

По предварительным выводам МАК к авиакатастрофе привела ошибка пилота, который допустил ошибку из-за сложных метеоусловий. Самолёт пытались посадить дважды, но сделать этого не удалось.