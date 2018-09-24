Десятки могил осквернили на кладбище под Петербургом

Там повалили памятники.

Полиция проводит проверку по факту осквернения могил на Ириновском кладбище, которое находится недалеко от Всеволожска в Ленобласти на дороге жизни. Неизвестные повалили памятники и стелы на 20 захоронениях. На фотографиях также видны упавшие Кресты. Кто это сделал не ясно. Рабочие утром обнаружили эти следы вандализма. Сразу после этого на кладбище приехали представители похоронных компаний. Как сообщали местные журналисты, разговор шёл на повышенных тонах. Возможно, что произошедшее — это борьба конкурентов на рынке ритуальных услуг. Во всяком случае, так считают работники кладбища. Правоохранители наоборот говорят о простом вандализме и хулиганстве.

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