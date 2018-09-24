Алексей Навальный сегодня выйдет на свободу после 30 суток административного ареста
Суд ранее признал политика виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом послужила акция «Забастовка избирателей», которая была в январе. Навальный выразил уверенность, что его арестовали, чтобы не пустить на протесты 9 сентября против пенсионной реформы. Когда политик находился в спецприемнике, глава Росгвардии Виктор Золотов публично пригрозил его избить из-за расследования о закупках в ведомстве по завышенным ценам.
В ближайшее время он ответит главе Росгвардии Виктору Золотову, который ранее вызвал политика на дуэль. Об этом в эфире ютуб канала Навальный Лайф сказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Комментарии5
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stoik33 24 сентября 2018 | 07:08
Ждем, когда ответит. По - мужски.
uralruss 24 сентября 2018 | 07:17
Любитель отбивных
Чтобы в обед жрать сочную котлету
Служу в нацгвардии большим «авторитетом».
На площадях хватаю молодежь,
Дубинками бью несогласных,
Весь этот уличный галдеж
Несет в себе для мафии опасность.
petervladov 24 сентября 2018 | 07:17
Сисян пора на броневик..
good_sky 24 сентября 2018 | 07:18
После прибывания в застенках кровавого режима
Навальному у берега Средиземного моря отдохнуть необходимо.
petervladov 24 сентября 2018 | 07:21
good_sky: Навальному у берега Средиземного моря отдохнуть необходимо.
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Через недельку. У школяров в ютубе надонатит.