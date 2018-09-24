В двух регионах губернаторы из «Единой России» проиграли выборы

Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова – 37%. Это данные ЦИК после подсчета 99% бюллетеней. Ранее стало известно, что во втором туре в Хабаровском крае победу одержал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал с результатом почти 70% голосов. Действующий глава региона, «единоросс» Вячеслав Шпорт получил около 28%. В ЦИКе отметили, что серьезных нарушений на выборах не было.

Люди устали от действующей власти, сказал в эфире «Эха» политик Леонид Гозман