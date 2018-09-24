В двух регионах губернаторы из «Единой России» проиграли выборы
Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова – 37%. Это данные ЦИК после подсчета 99% бюллетеней. Ранее стало известно, что во втором туре в Хабаровском крае победу одержал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал с результатом почти 70% голосов. Действующий глава региона, «единоросс» Вячеслав Шпорт получил около 28%. В ЦИКе отметили, что серьезных нарушений на выборах не было.
Люди устали от действующей власти, сказал в эфире «Эха» политик Леонид Гозман
Комментарии2
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adl1964 24 сентября 2018 | 07:16
один пуй
buzukin1905 24 сентября 2018 | 07:18
Лошади кушают овес и сено - облизнулся Гозман. ЛДПР - это и есть та самая конструктивная оппозиция, о необходимости которой все время говорили большевики, тьфу, единороссы. Договорились! Вот она и пришла, здрасссьте! А гозманам, как всегда, хрен с маком и дырку от бублика. Ну не любят вас, не лю-бят! Валите в свой бантустан у теплого моря, хотя и там скоро вам Иран люлей вклеит...
Папа Зю! Давай, как в последний решительный! Вместе с Жиром, взявшись за руки, поставите своего объединенного губернатора на Дальнем Востоке и сделаете там все как хочет народ - в чем проблема? Кандидатов нет? А если почесать репу?