Алексей Навальный, который отбыл 30 суток ареста, задержан сразу после выхода из спецприемника
Это сообщил в «Твиттере» его соратник Леонид Волков. Он предположил, что политику оформят еще 30 суток – за акции 9 сентября против пенсионной реформы. Истекший срок ареста связан с январскими протестами. Где сейчас находится Алексей Навальный, пока неизвестно.
Комментарии6
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venq 24 сентября 2018 | 06:48
власть сейчас последнюю свою силушку отдала на этот вновь арест.
зы. посчитала, что в её силу ещё верит кто-то... :(
buzukin1905 24 сентября 2018 | 06:54
Говорил же - задрочат кученавального Леху! Стой здесь, иди сюда, параша еще не остыла - присаживайся, зеленоглазый йельский студень, объявляй голодовку - как бандеровский диверсант. Поглядим, насколько твоих шекелей хватит :)
opiatnovyi63 24 сентября 2018 | 07:01
buzukin1905: Займитесь своим преступным папашей , бандюганом и преданным другом Вождя!
advokat52 advokat 24 сентября 2018 | 07:10
buzukin1905: температуру параши сам проверял?
orlov_a_v 24 сентября 2018 | 07:19
buzukin1905: все по закону. Нарушил - турма)))
wokal 24 сентября 2018 | 07:19
Люди вышли за свои права а не за навального но этим старикам в кремле этого уже не понять обезумили от беспридельной власти