Алексей Навальный, который отбыл 30 суток ареста, задержан сразу после выхода из спецприемника

Это сообщил в «Твиттере» его соратник Леонид Волков. Он предположил, что политику оформят еще 30 суток – за акции 9 сентября против пенсионной реформы. Истекший срок ареста связан с январскими протестами. Где сейчас находится Алексей Навальный, пока неизвестно.