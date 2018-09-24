Власти Венесуэлы подозревают посольства Колумбии, Мексики и Чили в причастности к покушению на президента
От дипмиссий потребовали выдать тех, кто якобы был должен помочь одному из участников нападения бежать из страны. Николаса Мадуро пытались убить в начале августа с помощью беспилотников. Президент не пострадал. В причастности к покушению обвиняются десятки человек, в том числе два депутата парламента от оппозиции.
Комментарии4
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 06:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
klukvik 24 сентября 2018 | 06:41
почему российского посольства в списке нет, там вроде лучшие спецы по мокрухе
midnightblues 24 сентября 2018 | 06:58
klukvik: Не в посольстве-а в гру
и не спецы-а клоуны
uni_korn 24 сентября 2018 | 07:00
Новый президент Мексики пока не очистил гос институты от про американской агентуры. Будет подковровая битва. Как бы его самого не того..