Власти Венесуэлы подозревают посольства Колумбии, Мексики и Чили в причастности к покушению на президента

От дипмиссий потребовали выдать тех, кто якобы был должен помочь одному из участников нападения бежать из страны. Николаса Мадуро пытались убить в начале августа с помощью беспилотников. Президент не пострадал. В причастности к покушению обвиняются десятки человек, в том числе два депутата парламента от оппозиции.