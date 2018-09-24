Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшему замглавы МЧС Сергею Шлякову
Его обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, Шляков предложил бывшему замглавы Ярославской области и экс-сенатору Юрию Удалову помочь с назначением на должность исполняющего обязанности губернатора региона. Шляков утверждает, что невиновен.
Комментарии1
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 06:37
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