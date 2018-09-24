Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшему замглавы МЧС Сергею Шлякову

Его обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, Шляков предложил бывшему замглавы Ярославской области и экс-сенатору Юрию Удалову помочь с назначением на должность исполняющего обязанности губернатора региона. Шляков утверждает, что невиновен.