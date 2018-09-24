Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин заявил, что был уверен в своей победе на выборах главы Владимирской области
По его словам, это народный выбор, а против народного выбора, как говорят, не попрешь. Так он ответил РИА на вопрос, не боится ли отмены результатов голосования, как в Приморье. Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова из «Единой России» – 37% при явке в 38%.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 06:37
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
klukvik 24 сентября 2018 | 06:39
если был уверен, значил таков был сценарий
timbuktu 24 сентября 2018 | 07:14
шило на мыло? лучше,новое шило.чем старое мыло