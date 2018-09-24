Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин заявил, что был уверен в своей победе на выборах главы Владимирской области

По его словам, это народный выбор, а против народного выбора, как говорят, не попрешь. Так он ответил РИА на вопрос, не боится ли отмены результатов голосования, как в Приморье. Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова из «Единой России» – 37% при явке в 38%.