Алексей Навальный задержан сразу после выхода из спецприемника, где он отбыл 30 суток ареста
Политика увезли в неизвестном направлении, сообщил в «Твиттере» его соратник Леонид Волков. Волков полагает, что Навальному могут дать еще 30 суток ареста – за акции 9 сентября против пенсионной реформы. Истекший сегодня срок ареста был назначен в связи с январской акцией «Забастовка избирателей». Когда Навальный был под стражей, глава Росгвардии Виктор Золотов публично призгрозил его избить из-за расследования о махинациях с госзакупками.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
y3emen1 24 сентября 2018 | 06:33
понеслось!
y3emen1 24 сентября 2018 | 06:44
сериал "обдолбаный ботаксом" продолжается
merelymy 24 сентября 2018 | 07:07
кто в обшивке корабля
дырку просверлил снаружи?
кто напал на скрипаля
с дьявольским оружьем?
кто российский самолет
сбил над братской сирией?
а разведке выдает
паспорта и ксивы?
кто нам всем всегда не врет,
отвечай, скотина!
вынесен давно вердикт:
БУ-РА-ТИ-НО!
..........................
И кто у нас Буратино?
А вы как думаете?
denko197406 24 сентября 2018 | 06:35
А как же дуэль?))))) Или они своего "командос" не смотрят?))))
forward 24 сентября 2018 | 07:18
denko197406: А это такая дуэль, власти и Навального...
klukvik 24 сентября 2018 | 06:36
И после этого Золотов будет утверждать, что не засцал Навального???
sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 06:38
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
ura_123 24 сентября 2018 | 06:51
sofia__maltceva: Патрик,прекращай спамить!
alxab 24 сентября 2018 | 06:55
ura_123:
Патрик,прекращай спамить!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Какой, блин, патрик? Вы что, стиль не узнаёте? Это же емелин!
venq 24 сентября 2018 | 06:45
власть сейчас последнюю свою силушку отдала на этот вновь арест.
зы. посчитала, что в её силу ещё верит кто-то... :(
ura_123 24 сентября 2018 | 06:49
Где вы там говорите,фошисты,в Киеве?
korikov 24 сентября 2018 | 07:19
ura_123:
30 суток административного наказания в России - это безусловно признак диктаторского режима, то ли в демократических США 15 лет тюрьмы за попытку общения с политиком или убийство Бузины на Украине.
dominator13 24 сентября 2018 | 07:07
золотов петушара воду мутит?