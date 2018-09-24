Алексей Навальный задержан сразу после выхода из спецприемника, где он отбыл 30 суток ареста

Политика увезли в неизвестном направлении, сообщил в «Твиттере» его соратник Леонид Волков. Волков полагает, что Навальному могут дать еще 30 суток ареста – за акции 9 сентября против пенсионной реформы. Истекший сегодня срок ареста был назначен в связи с январской акцией «Забастовка избирателей». Когда Навальный был под стражей, глава Росгвардии Виктор Золотов публично призгрозил его избить из-за расследования о махинациях с госзакупками.