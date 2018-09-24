«Газпром» упал в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира с первого места на 17
Лидерство вновь вернула себе американская Exxon Mobil. На второе место с шестого поднялся «Лукойл», передает РБК. Рейтинг составляет агентство S&P Global Platts. Почему свои позиции в списке сдал «Газпром», не уточняется.
Комментарии9
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djuga 24 сентября 2018 | 06:22
Это не падение. Это провал.
ur_sus 24 сентября 2018 | 06:40
//«Газпром» упал//
опять "коварный Израиль"?
yralez 24 сентября 2018 | 06:23
Лихо пацаны гребут
sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 06:23
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
klukvik 24 сентября 2018 | 06:33
"Твой номер шестнадцатый - помалкивай в трубочку..." (с)
ihor_syvoryj 24 сентября 2018 | 06:33
Щас нам расскажут про "волатильность"....
y3emen1 24 сентября 2018 | 06:48
а какая нам -то разница, на каком месте их компашки?
estamp 24 сентября 2018 | 06:53
Я так понимаю, парамеьры компаний если и изменились, то несильно. Изменился рейтинг, т.е расставляемые кем-то балы.
midnightblues 24 сентября 2018 | 07:01
Ничего-все компенсируют
создату монополистические компаниии по производству сарделек из кормового дерьма для свиней
эта система уже работает
для этого и были введены контрсанкции
то,что жрут рассеяне-не будет жрать ни одна свинья