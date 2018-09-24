Художница Марина Абрамович подверглась нападению на собственной выставке во Флоренции
К ней подбежал мужчина и ударил картиной по голове. Она порвалась и Абрамович оказалась внутри рамы. Причем, это был портрет самой художницы, написанный, как предполагается, нападавшим. Как пишет газета «Коррьере делла сера», 71-летняя Абрамович не пострадала. Мужчина задержан, это 51-летний гражданин Чехии.
Комментарии5
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sergilio 24 сентября 2018 | 06:23
Был бы Роман Абрамович, думаю что ударили бы не картиной, а колом по башке.
sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 06:24
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
democ 24 сентября 2018 | 06:31
Это чтобы энергия написанной ею картины передалась ей в голову...
mmm_333 24 сентября 2018 | 07:00
там не по паспорту бьют, а по морде
midnightblues 24 сентября 2018 | 07:03
La Boheme
Это наверняка был ее внебрачный ребенок,которого она в детстве отдала цыганам