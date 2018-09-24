В двух регионах губернаторы из «Единой России» проиграли выборы
Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова – 37%. Это данные ЦИК после подсчета 99% бюллетеней. Ранее стало известно, что во втором туре в Хабаровском крае победу одержал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал с результатом почти 70% голосов. Действующий глава региона, «единоросс» Вячеслав Шпорт получил около 28%. В ЦИКе отметили, что серьезных нарушений на выборах не было.
Комментарии2
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 06:24
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
zemljanka 24 сентября 2018 | 06:35
В трёх регионах.
В Приморье - отобрали победу. И кинули. Народ.