Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника
Политика увезли в неизвестном направлении, сообщил в «Твиттере» его соратник Леонид Волков. Он предположил, что Навальному оформят еще 30 суток административного ареста – теперь уже за акции 9 сентября против пенсионной реформы. Нынешние 30 суток ареста, которые истекли сегодня, были назначены из-за январской акции «Забастовка избирателей».
Комментарии15
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ppvngavr 24 сентября 2018 | 06:09
Что означает этот беспредел властей? Доколе мы его будем терпеть? (((
alexandr_l 24 сентября 2018 | 06:11
ppvngavr: 10 лет в рассрочку - МБХ
djuga 24 сентября 2018 | 06:20
ppvngavr: Что означает этот беспредел властей? Доколе мы его будем терпеть? (((
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Скорее всего его обвинят в организации несанкционированного митинга на территории СИЗО во время очередной отсидки.
satt 24 сентября 2018 | 06:32
Зачем начальство поносили
И обвиняли власть нахально?
Какая жизнь была б в России,
Когда б не НАТО и Навальный!
sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 06:12
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
russky77 24 сентября 2018 | 06:12
Просто Золотов еще не успел припудриться
sergilio 24 сентября 2018 | 06:26
russky77: Золотов ссыт, что прилетит ответка
cromwel 24 сентября 2018 | 06:19
Власть жутко боится Навального. А может просто недоумок дуэлянт в погонах зассал.
chapter_2 24 сентября 2018 | 06:22
Незаконно прессуя А.Навального власти хотят уменьшить число его сторонников. Но результат будет совсем не тот, на который они рассчитывают.
Бессрочный протест - это, в частности, когда человек работает за те же деньги, но с меньшим усердием и качеством.
klukvik 24 сентября 2018 | 06:26
осень, у вовы обострение. а тут еще слили инфу, что его кореш оказsdftncz мелкий квартирный вор и "польта" с граждан снимал, бу-га-га
ugas 24 сентября 2018 | 06:27
"Дебилы, бл..."!
amnirkov 24 сентября 2018 | 06:28
Золотов?
eslichestno 24 сентября 2018 | 06:31
Подонки! Очень хотелось бы дожить, когда им всем "ответка" прилетит. И в первую очередь, тому, кто на галерах.
adl1964 24 сентября 2018 | 06:44
Я понимаю что власти добиваются его отъезда. Может и правда так надо. Выдержать то, что выдерживает Навальный невозможно. Просто психика человека 21 века, не подготовлена таким пыткам. Этот фашистский метод давно известен - это когда дают спать по 20 минут через 20.....Навальному дают жить 30 дней там и 30 тут. Это намного хуже чем, скажем 3 года тюрьмы
В любом случае терпения и крепкого здоровья Навальному.
fessgray 24 сентября 2018 | 06:59
у нас в Иркутске посадили человека на 30 дней. За то что в ответ на вопрос (в фейсбуке) пойдет ли он на митинг 9 сентября, тот ответил "Я буду. Приходите."
Нормально?! ))) Фейсбук же не предоставлял для суда официальную распечатку. То есть человека осудили по скриншоту, который в век цифровых технологий можно легко подделать