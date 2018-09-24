Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника

Политика увезли в неизвестном направлении, сообщил в «Твиттере» его соратник Леонид Волков. Он предположил, что Навальному оформят еще 30 суток административного ареста – теперь уже за акции 9 сентября против пенсионной реформы. Нынешние 30 суток ареста, которые истекли сегодня, были назначены из-за январской акции «Забастовка избирателей».