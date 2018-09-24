Памятную доску народной артистке СССР Ие Савиной установят сегодня на одном из домов в Хамовниках
Голосом Ии Савиной говорит Пятачок из популярного фильма Хитрука про Винни-Пуха. На сайте МХТ сообщается, что на торжественное открытие в 15 часов приглашаются все желающие.
Комментарии1
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sofia__maltceva 24 сентября 2018 | 06:12
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk