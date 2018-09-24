В штаб-квартире Facebook в штате Калифорния сегодня открывается так называемая «Комната войны»

«Комната войны» новое подразделение в штаб-квартире самой крупной в мире соцсети. Там начнут бороться с фейковыми новостями и манипуляцией общественным мнением. Будут также удалять поддельные аккаунтов, с помощью которых злоумышленники могут пытаться повлиять на ход выборов в США и ряде других стран. Над проектом работало более трёхсот сотрудников Facebook, пишет New York Times. Особое внимание новое подразделение начнёт уделять России. США обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы в 16м году. В том числе бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «личным поваром Путина». И предположительно созданное предпринимателем Агентство интернет-исследований, также известное как «фабрика троллей». Несколько сотен страниц и аккаунтов в фейсбуке и инстаграме, которые ей контролировались, компания Цукерберга в апреле удалила. А пару месяцев назад были обнаружены более 30ти аккаунтов в соцсетях предположительно участников кампании по вмешательству в промежуточные выборы в конгресс США, они пройдут в ноябре. Представители Facebook считают, что аккаунты связаны с Россией.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон месяц назад заявил, что Россия и ряд других стран потенциально могут вмешаться в промежуточные выборы в США. Это в Вашингтоне вызывает серьёзное беспокойство.