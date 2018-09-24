Речь идет о средствах, которые были переданы главой «Роснефти» Игорем Сечиным экс-министру в качестве взятки. В июне Замоскворецкий суд столицы удовлетворил заявление Феоктистова о возврате денег, которые ранее использовались при разработке операции с Улюкаевым. Тот настаивал, что деньги заявителю возвращать не следует. Суд в постановлении сослался на приговор, в котором указано, что вещественные доказательства – а именно ими до поры оставались те самые два миллиона наличными – необходимо вернуть по принадлежности. 15 декабря прошлого года суд приговорил Улюкаева к 8 годам заключения и штрафу, посчитав, что бывший глава минэкономразвития действительно потребовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти». Сам Улюкаев в ходе процесса заявлял, что стал жертвой провокации.



По словам Улюкаева, в полученной от главы «Роснефти» корзинке находились не два миллиона долларов, а вино и продуктовый набор.