«Газпром» упал в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира с первого места на 17
Лидерство вновь вернула себе американская Exxon Mobil. На второе место с шестого поднялся «Лукойл», передает РБК. Рейтинг составляет агентство S&P Global Platts. Почему свои позиции в списке сдал «Газпром», не уточняется.
Комментарии4
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tag188 24 сентября 2018 | 05:26
Это уже начался обещанный "прорыв" или еще только "рывок к прорыву"?
mikluho_m 24 сентября 2018 | 05:42
Упал-отжался.
И так 100 раз. Выполнять!
al298 24 сентября 2018 | 05:50
подсчеты основанные на биржевых котировках - некорректны
крупная корпорация с многими миллиардами вложений в одни только трубопроводы через которые перекачивают ликвидный продукт - газ - не может претерпевать перепадов в цене.
биржевой подход через спекулятивную стоимость акций компании в корне неверный.
в экономике будущего не будет существовать никаких бирж. Они отомрут за ненадобностью.
спекуляции на биржах - сплошной обман финансовых воротил, чтобы получить прибыль на пустом месте.
банки - тоже на хер не нужны. Это сплошная надуриловка народа.
needroid 24 сентября 2018 | 05:50
А на третьем, по демократической традиции, ЮКОС? )))