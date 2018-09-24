В Краснодаре избитого полицейскими адвоката Михаила Беньяша обвинили в нападении на них

Возбуждено уголовное дело, сообщил в «Фейсбуке» адвокат Алексей Аванесян. По его словам, Беньяш был задержан сразу после выхода из спецприемника. Сначала адвокату назначили 40 часов исправительных работ за пост об акции против пенсионной реформы 9 сентября. А затем арестовали на 14 суток – за неповиновение полиции. Согласно рапорту, адвокат бился головой о стекло полицейской машины и отказался это прекратить, передает сайт «Медиазона». Сам Беньяш рассказал сайту «Юга.ру», что в автомобиле полицейские душили его, избивали и пытались выдавить глаза.