В Краснодаре избитого полицейскими адвоката Михаила Беньяша обвинили в нападении на них
Возбуждено уголовное дело, сообщил в «Фейсбуке» адвокат Алексей Аванесян. По его словам, Беньяш был задержан сразу после выхода из спецприемника. Сначала адвокату назначили 40 часов исправительных работ за пост об акции против пенсионной реформы 9 сентября. А затем арестовали на 14 суток – за неповиновение полиции. Согласно рапорту, адвокат бился головой о стекло полицейской машины и отказался это прекратить, передает сайт «Медиазона». Сам Беньяш рассказал сайту «Юга.ру», что в автомобиле полицейские душили его, избивали и пытались выдавить глаза.
Комментарии2
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vladislav 24 сентября 2018 | 05:18
Мордор.
cromwel 24 сентября 2018 | 05:36
Стандартная схема в России. Обидеть беззащитного полицейского может каждый.