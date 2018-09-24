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05:07, 24 сентября 2018

Депутат заксобрания Владимирской области от ЛДПР избран губернатором

Владимир Сипягин во втором туре набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова из «Единой России» — 37%. Это данные ЦИКа после обработки всех бюллетеней. Их медленный подсчет сначала объяснили сбоем в системе ГАС «Выборы». Из-за него в течение часа примерно на половине территорий было невозможно ввести данные протоколов об итогах голосования, заявил зампред областного избиркома Сергей Канищев, передает ТАСС. Однако позже член ЦИКа Александр Кинев заявил, что сбоя не было, а были попытки неких третьих сил устроить провокацию, поэтому ввод протоколов в автоматическую систему в одном из районов Владимира был задержан. В ЦИКе при этом подчеркнули, что серьезных нарушений не было и оснований для отмены выборов нет.

Комментарии

4

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mikluho_m 24 сентября 2018 | 05:39

В общем, одни геи сменили других.
Жители ВО ещё пожалеют о своём выборе.
Лучше уж за коммунистов...

plank1957 24 сентября 2018 | 05:46

mikluho_m:
И почему это пожалеют?

svoi216 24 сентября 2018 | 05:47

Хрен на хрен менять только время терять......

plank1957 24 сентября 2018 | 05:48

Не думаю, что от Сипягина стоит ждать каких-то прорывов, но вот наглеть, как наглели едроссы он едва ли будет.

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