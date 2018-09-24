Депутат заксобрания Владимирской области от ЛДПР избран губернатором

Владимир Сипягин во втором туре набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова из «Единой России» — 37%. Это данные ЦИКа после обработки всех бюллетеней. Их медленный подсчет сначала объяснили сбоем в системе ГАС «Выборы». Из-за него в течение часа примерно на половине территорий было невозможно ввести данные протоколов об итогах голосования, заявил зампред областного избиркома Сергей Канищев, передает ТАСС. Однако позже член ЦИКа Александр Кинев заявил, что сбоя не было, а были попытки неких третьих сил устроить провокацию, поэтому ввод протоколов в автоматическую систему в одном из районов Владимира был задержан. В ЦИКе при этом подчеркнули, что серьезных нарушений не было и оснований для отмены выборов нет.