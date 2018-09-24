«Росатом» намерен добывать редкие металлы на дне Арктики с помощью роботов

Госкорпорация выступит заказчиком создания необходимой для этого техники, сообщили РИА в Фонде перспективных исследований. За основу могут взять проект «Айсберг», в рамках которого был создан подводный катамаран – это две соединенные подлодки, между которыми закрепляются грузы