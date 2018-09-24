«Росатом» намерен добывать редкие металлы на дне Арктики с помощью роботов
Госкорпорация выступит заказчиком создания необходимой для этого техники, сообщили РИА в Фонде перспективных исследований. За основу могут взять проект «Айсберг», в рамках которого был создан подводный катамаран – это две соединенные подлодки, между которыми закрепляются грузы
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tks 24 сентября 2018 | 04:35
Очередные "новости будущего" для телепузиков и теледебилов.
democ 24 сентября 2018 | 04:39
Производительность будет "офигенная". В сутки по чайной ложке. Рогозинские лавры от батута многим не дают покоя. Или очередной распил?
gilliatt 24 сентября 2018 | 05:05
Проводник стерхов укажет место роботам
salut__521 24 сентября 2018 | 05:09
Параллельно с роботами для добычи золотишка на далёком дне морском недурно б разработать такое же для подъема масс со дна своих близких сортиров с дырками на обоср...х досках...