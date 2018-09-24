Власти Венесуэлы подозревают посольства Колумбии, Мексики и Чили в причастности к покушению на президента
От дипмиссий потребовали выдать тех, кто якобы был должен помочь одному из участников нападения бежать из страны. Николаса Мадуро пытались убить в начале августа с помощью беспилотников. Президент не пострадал. В причастности к покушению обвиняются десятки человек, в том числе два депутата парламента от оппозиции
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