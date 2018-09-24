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04:18, 24 сентября 2018

Минимальный возраст для покупки алкоголя нужно повысить до 20 лет, считает Татьяна Голикова

Вице-премьер допустила, что такой запрет может быть принят в рамках реализации национального проекта «Демография». Голикова в интервью РИА сослалась на международный опыт.

Комментарии

13

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satttana_perrrrkele 24 сентября 2018 | 04:25

Вот, опять полумеры!
Алкоголь запретить до 25 лет, а минет разрешить с 15-ти!
тут тебе, в анал, и демография, и здоровье деградирующей нации.
Пусть чпокаются трезвыми!!

zurich_106 24 сентября 2018 | 05:16

Пьяная потеряла трусы в поле
youtube.com/watch?v=ItzYi-tVHvI

vsevolodsamara 24 сентября 2018 | 05:44

Умирать за интересы кремля по всему миру с 18, бухать с 20?

democ 24 сентября 2018 | 04:36

Чем трезвее народ, тем хуже для демографии. Только пьяные могут рожать в сложившейся ситуации. Ну, если только одного, чтобы было кому "наследство" передать...

tks 24 сентября 2018 | 04:41

А в армию тогда призыв тоже с 20лет?
Где у путистов логика: на войну посылать, оружие давать - можно с 18-ти лет, но алкоголь - только с 20? Они там все не белены объелись?

aantipov067 24 сентября 2018 | 04:56

tks: \\\Они там все не белены объелись?\\\

Белены объелись россияне, когда за этих имбицилов голосовали.

r88w556xl4 24 сентября 2018 | 05:11

tks: А какая связь между алкоголем и службой в армии? Это как сравнивать огурец с красным цветом. Алкоголь - тяжёлый наркотик, вызывающий зависимость, отключающий сдерживающие центры, влияющий на развитие организма, мутаген. Чем позже человек его начнёт употреблять, тем здоровее он будет, тем здоровее будут его дети. А армия - это закалка организма, превращающая ребёнка в мужчину, дисциплина, физическое развитие, в отличие от алкоголя, гробящего организм.
Думай, перед написанием комментариев, если есть чем.

dmitriy_radchenko 24 сентября 2018 | 05:21

r88w556xl4: Прямая и непосредственная. Речь идет об ответственности за свои действия, грубо говоря - о дееспособности. С одной стороны, мы считаем молодых людей неспособными сделать очевидный правильный выбор и поэтому делаем это за них путем запрета, а с другой - доверяем им защиту нашей страны и даем в руки высокотехнологичную дорогую технику и оружие.

(комментарий скрыт)

horseraddish 24 сентября 2018 | 05:02

Тогда и в армию можно забирать с 20, и полная уголовная ответственность - тоже с 20.

eslichestno 24 сентября 2018 | 05:22

Голикова подсчитала, что если 18-19-летних солдат бросать в атаку в Сирии без наркомовских 100 грамм, то это еще одна статья для пополнения госбюджета. Идея правильная, будет одобрена в АП и принята в виде закона. И для пацанов здоровее будет погибнуть без водки в организме, тем более, в дальнейшем выпивать им будет не суждено. Надо еще дождаться идеи министра образования Васильевой о запрете заниматься сексом до 20-ти лет под страхом уголовного наказания.

tovarich67 24 сентября 2018 | 05:30

Проходили такое уже.мишка Горбачев такое делал.результаты получил выдающиеся .алкоголь нельзя.молодежь начала наркотики тогда принимать массово.то что путинисты творят это геноцид.самый настоящий.повышая возраст выхода на пенсию они лишают молодежь рабочих мест за которые пенсы будут держаться вставными челюстями.т.к. пенсия это даже не продиточный минимум. Это ничто.на нее не прожить.куда молодежи податься?в менты?в пожарники? Твм своих девать не знают куда.ну и показали путь молодежи путинисты.а наркотики и еа клалбище.это то что сделали коммунисты в 80е.сейчас они нам чешут про демографическую яму которую сами и устроили.цель у них- ни с кем не делиться награбленным в 90е.выгнать за рубеж всех кто может свалить и убить тех кто не может.оставить для охраны трубы и добычи нефти несколько миллионов рабов и для песен и плясок на дуроскопе еще немного.все.бизнес и ничего личного. А бизнес весь у них.а остальных за борт..помню большевики рассказывали про такой план и что якобы его хотела сделать Тэтчер или Рейган.может они его и придумали но реализует этот план Путин и путинисты. Помните План Путина!ну вот это оно и есть

anemon 24 сентября 2018 | 05:31

Голиковой заняться нечем.

eslichestno 24 сентября 2018 | 05:38

Если ссылаться на международный опыт, то надо учесть, что в развитых странах не забривают в солдаты в 18 лет, не дают в руки оружие и не посылают воевать вчерашних детей. В Штатах, например, армия сплошь контрактная, поэтому возраст, начиная с которого можно покупать алкоголь, 21 год. Это и есть правильная демография, а не то, о чем трындит высокопоставленная воровка, на которой пробы ставить негде.

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