Вселенский патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на независимую от Москвы церковь
По его словам, Киев вскоре добьется автокефалии. Угрозы со стороны РПЦ не пугают Константинопольский патриархат, заявил патриарх Варфоломей и напомнил, что автокефалия предоставлялась ранее всем новым православным церквям, начиная с Русской православной церкви в 16 веке, передает греческое издание «Катимерини». В Московском патриархате выступают резко против предоставления независимости Украинской православной церкви.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dominator13 24 сентября 2018 | 04:22
Иванов и Васечкин уже с ..новичком.. вылетили?
unprejudiced 24 сентября 2018 | 04:29
Когда на образовании 404 (некогда Украина) начнется помимо гражданской еще и религиозная война при попытке секты филарета отобрать храмы ПМ, Вселенский патриархат возьмет на себя вину за это?
igc 24 сентября 2018 | 04:31
unprejudiced: Шоб ты зъив, щоб не пыздив?
tks 24 сентября 2018 | 04:37
Очередной успех Гундяя.
al298 24 сентября 2018 | 04:42
дедушко варфоломей руководствуется принципом - после нас хоть потоп.
ему по хрену, он старенький,под 80 лет и похоже в маразме.
патриархом работает аж с 91 года, и все годы не признавал законной автокефалию украинской церкви. А теперь в глубоком старчестве вдруг прозрел! То бишь впал маразм старческий - иного объяснения не вижу.
беда с этими престарелыми "деятелями"
глава небольшой православной общины Турции по бюрократическому недоразумению считает себя вправе вершить судьбу многомиллионной РПЦ
хреновая система значиит если такое с собой позволяет делать.
и пускай тогда она разваливается - толку от этой структуры ноль
ppvngavr 24 сентября 2018 | 05:25
ГЛАВНОЕ:
Государственный суверенитет Украины и ее независимость от Российской Федерации делают неизбежным отделение УПЦ от РПЦ и предоставление Константинопольским патриархом Украинской православной церкви полной независимости, или томоса. Непрекращающийся конфликт между странами, спровоцированный поддержанными РПЦ действиями Кремля по отторжению Крыма и оккупации части Донбасса, драматически ускоряет этот очень трудный и болезненный процесс. Вместе с тем весьма положительным фактором для всего православия должно явиться сопровождающее этот процесс объединение украинских православных церквей.
Об истории вопроса читайте в публикации:
"Русская и Украинская православные церкви": http://www.proza.ru/2018/09/23/1157