В двух регионах губернаторы из «Единой России» проиграли выборы
Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57%, а глава региона Светлана Орлова – 37%. Это данные ЦИК после подсчета 99% бюллетеней. Ранее стало известно, что во втором туре в Хабаровском крае победу одержал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал с результатом почти 70% голосов. Действующий глава региона, «единоросс» Вячеслав Шпорт получил около 28%. В ЦИКе отметили, что серьезных нарушений на выборах не было.
Комментарии3
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plank1957 24 сентября 2018 | 04:44
Мои поздравления владимирцам! Я не жду от Сипягина никаких прорывов, но полагаю, что власть уже не будет так наглеть.
yralez 24 сентября 2018 | 05:07
Едрисситов заменили их проститутки.
Станет ли быдлу легче и поумнеет ли быдло ?
Сомневаюсь.
ppvngavr 24 сентября 2018 | 05:42
Эти результаты дают некоторую надежду на свет в конце туннеля, куда завела всех нас внутренняя и внешняя политика "безальтернативного" Путина.
КОНЕЦ ЕДИНОЙ РОССИИ - НОВОЙ КПСС
Партия “Единая Россия”, как и КПСС, по сути, не является партией в классическом смысле, а представляет собой с одной стороны - “приводной ремень” для доведения решений высших органов власти до народа и его мобилизации, а с другой - социальный лифт для карьерного роста преданных властителю и его вертикали людей. То есть – является, как принято говорить, “партией власти”, подконтрольной властной вертикали государственной структурой.
Отсюда следует, что без ее преобразования в обычную партию, действующую на равных условиях с другими партиями, что неизбежно приведет к ее распаду, или ее ликвидация подобно тому, как это было сделано с КПСС, никакие либерально-демократические реформы в стране невозможны. Об этом - в публикации:
"Истоки реки, текущей никуда": http://www.proza.ru/2018/05/06/842