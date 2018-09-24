Россия рассматривает проект создания научной станции на поверхности Луны
Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации. В госкорпорации пояснили, что в программе могут принять участие США и страны БРИКС – Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.
Комментарии5
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neon999 24 сентября 2018 | 03:24
Охренели совсем со своими потемкинские деревнями.
Дырки они заклеивают - вот такие космические технологии у этих козлов.
mosser 24 сентября 2018 | 03:41
Путин не смешно! Весь мир над нами, из-за тебя, смеётся.
aybolit66 24 сентября 2018 | 03:59
Да что там на Луне - давай сразу на Солнце! А чтобы не было так жарко - строить станцию нужно по ночам.
salut__521 24 сентября 2018 | 04:00
Недурно бы параллельно с колонизацией далёкой Луны рассмотреть и деколонизацию своих близких сортиров с дырками на обоср....х досках, что сразу за МКАДом громоздятся...
pavlovsky 24 сентября 2018 | 04:19
Рагозинская команда очень активно перенимает самые новаторские идеи с Запада. Если замутить тему, результаты которой не возможно увидеть в ближайшие лет 20, 30. Нужно впрягаться пополной и осваивать как можно больше средств. Восточный - яркий пример. Замутить космодром для ракеты, которая, бог знает когда полетит. Вот это наша тема...