Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение о возврате двух миллионов долларов генералу ФСБ

Эти деньги были переданы Алексею Улюкаеву в качестве взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В суд обратился адвокат Улюкаева. В декабре прошлого года бывший министр экономического развития был приговорен к восьми годам колонии. А в конце июня суд на закрытом заседании удовлетворил ходатайство бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, который попросил вернуть ему деньги. По данным «Би-би-си», генерал ФСБ сказал, что получил их от своего знакомого.