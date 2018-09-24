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03:08, 24 сентября 2018

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение о возврате двух миллионов долларов генералу ФСБ

Эти деньги были переданы Алексею Улюкаеву в качестве взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В суд обратился адвокат Улюкаева. В декабре прошлого года бывший министр экономического развития был приговорен к восьми годам колонии. А в конце июня суд на закрытом заседании удовлетворил ходатайство бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, который попросил вернуть ему деньги. По данным «Би-би-си», генерал ФСБ сказал, что получил их от своего знакомого.

Комментарии

4

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neon999 24 сентября 2018 | 03:18

Чем пиарить своих миллионеров-фсбшников и с пиететом упоминать бесстыдный путинский суд, лучше бы лишний раз затронули тему пенсионного грабежа для обогащения олигархов и безрассудных военных затей. Страну сделали изгоем, под
санкциями - а журналисты всякую хрень пишут. А реальные темы табуированны.

vinokur 24 сентября 2018 | 03:41

А генерал ФСБ сможет внятно объяснить, откуда у него 2 млн длр, и уплатил ли он налог с них? Или опять супер-бизнес-теща?

mosser 24 сентября 2018 | 03:43

Вернуть в пенсионный фонд!

dominator13 24 сентября 2018 | 04:04

генерала завалят
берьги поделят

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