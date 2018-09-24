Алексей Навальный сегодня выйдет на свободу после 30 суток административного ареста
Суд ранее признал политика виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом послужила акция «Забастовка избирателей», которая была в январе. Навальный выразил уверенность, что его арестовали, чтобы не пустить на протесты 9 сентября против пенсионной реформы. Когда политик находился в спецприемнике, глава Росгвардии Виктор Золотов публично пригрозил его избить из-за расследования о закупках в ведомстве по завышенным ценам.
Комментарии3
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neon999 24 сентября 2018 | 03:11
Есть глубокий смысл подавать эту новость в 3 часа ночи ?
largo1122 24 сентября 2018 | 03:23
не у всех 3 часа ночи, например в Хабаровске уже во всю празднуют поражение едра
mosser 24 сентября 2018 | 03:33
Свободу полковнику Квачкову! Ухожу в партизаны!