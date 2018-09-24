Действующий губернатор от «Единой России» проигрывает выборы во Владимирской области
Светлана Орлова набирает 37%, тогда как ее соперник – Владимир Сипягин из ЛДПР – 57%. Это данные ЦИК после подсчета 96% протоколов. Это второй тур губернаторских выборов. Как отмечает «Би-би-си», в регион перед вторым туром приезжал руководитель управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, чтобы помочь губернатору из «Единой России».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andrang2 24 сентября 2018 | 03:20
Однако сдохли.
zapadnay 24 сентября 2018 | 03:44
Ну вот и отлично. Отлуп кандидатам от партии власти получился шикарный. Хотя, конечно, ЛДПР никакая не оппозиция, но, судя по всему, голосуют за кого угодно лишь бы не за »едроссов»
damned367 24 сентября 2018 | 03:54
zapadnay: За чёрта лысого голосуют, только не за ЕдРо.
plank1957 24 сентября 2018 | 03:20
Полагаю, что на самом деле разрыв больше. Что-то не ладно с подсчетом голосов было.
satttana_perrrrkele 24 сентября 2018 | 03:22
понятно, что ВОР, но любой, кроме ЕдРисни!
Новый потаскух сменяет другую, потаскуху, но бывшая шобла - осточертела
mosser 24 сентября 2018 | 03:30
Навальный - президент РФ!
democ 24 сентября 2018 | 03:41
Это показывает. что выборы в остальных регионах были фальсифицированные.