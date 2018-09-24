Действующий губернатор от «Единой России» проигрывает выборы во Владимирской области

Светлана Орлова набирает 37%, тогда как ее соперник – Владимир Сипягин из ЛДПР – 57%. Это данные ЦИК после подсчета 96% протоколов. Это второй тур губернаторских выборов. Как отмечает «Би-би-си», в регион перед вторым туром приезжал руководитель управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, чтобы помочь губернатору из «Единой России».