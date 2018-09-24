Художница Марина Абрамович подверглась нападению на собственной выставке во Флоренции

К ней подбежал мужчина и ударил картиной по голове. Картина порвалась и Абрамович оказалась внутри рамы. Причем, это был портрет самой художницы, написанный, как предполагается, нападавшим. Как пишет газета «Коррьере делла сера», 71-летняя Абрамович не пострадала. Мужчина задержан, это 51-летний гражданин Чехии.