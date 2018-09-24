Вселенский патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на независимую от Москвы церковь
По его словам, Киев вскоре добьется автокефалии. Угрозы со стороны РПЦ не пугают Константинопольский патриархат, заявил патриарх Варфоломей и напомнил, что автокефалия предоставлялась ранее всем новым православным церквям, начиная с Русской православной церкви в 16 веке, передает греческое издание «Катимерини». В Московском патриархате выступают резко против предоставления независимости Украинской православной церкви.
Комментарии5
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gригорьич 24 сентября 2018 | 02:19
Это Гундяеву не девчонок из Пусси Райот сажать, и не за нанопыль судиться. По заслугам.
minerr 24 сентября 2018 | 02:46
gригорьич: Свидомые, а зачем вам церковь? Вам не достаточно помолиться на Бандеру, по кличке Сопля? Всё равно ведь церкви посносите и разломаете - другого вы ничего и не умеете.
ed10075 24 сентября 2018 | 02:41
Ещё одна "победа" Клептократии.
palm_coast 24 сентября 2018 | 02:48
Что это за грёбаный служитель богу Варфоломей, который зависит от какой то Украины и России?
irdo 24 сентября 2018 | 02:56
Вселенский патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на независимую от Москвы церковь
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Окончательный развод.