Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал на выборах губернатора Хабаровского края почти 70% голосов
Действующий глава региона, «единоросс» Вячеслав Шпорт получил около 28%. Выборы признаны состоявшимися. Серьезных нарушений, из-за которых результаты голосования могли бы отменить, не было, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова.
Комментарии1
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lom2011 24 сентября 2018 | 02:40
ФСБ перешло в наступление.
ЛДПР её детище.
Путин откровенно слил Шпорта. Вероятно у него была какая-то договорённость с Жириновским. Который сумел убедить хозяина в своей дееспособности.