Медленный подсчет голосов во Владимирской области объяснили сбоем в системе ГАС «Выборы»
Из-за него в течение часа примерно на половине территорий было невозможно ввести данные протоколов об итогах голосования. Это заявил зампред областного избиркома Сергей Канищев, передает ТАСС. В свою очередь, ЦИК проинформировал, что «горячая линия» перестала работать из-за наплыва звонков, сообщили в движении «Голос».
Комментарии3
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plank1957 24 сентября 2018 | 02:14
Верю, прямо с разбегу!
andrang2 24 сентября 2018 | 02:18
А этот зампред из какой России?
vsokolov 24 сентября 2018 | 02:30
Опять жульничать начали?