Медленный подсчет голосов во Владимирской области объяснили сбоем в системе ГАС «Выборы»

Из-за него в течение часа примерно на половине территорий было невозможно ввести данные протоколов об итогах голосования. Это заявил зампред областного избиркома Сергей Канищев, передает ТАСС. В свою очередь, ЦИК проинформировал, что «горячая линия» перестала работать из-за наплыва звонков, сообщили в движении «Голос».