Представитель ЛДПР Владимир Сипягин набирает на выборах во Владимирской области 56%
Действующий губернатор Светлана Орлова из «Единой России» — 38%, сообщили в ЦИК после подсчета 78% протоколов. Это второй тур, для победы достаточно набрать большинство голосов. Как отмечает «Би-би-си», в регион перед вторым туром приезжал руководитель управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, чтобы помочь губернатору из «Единой России».
Комментарии4
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beregov_net 24 сентября 2018 | 02:11
Жириновский следующий президент РФ ?
i_one_off 24 сентября 2018 | 02:20
Не родственник ли Министра внутренних дел России Дмитрия Сергеевича Сипягина, убитого боевиками эсеров?
А теперь гляди какой прогресс, в одной Думе заседают и те и другие.
andrang2 24 сентября 2018 | 02:25
Как там О. Бендер говаривал?
"Время, которое у на есть, это деньги, которых у нас нет."
В вашем случае ровно наоборот:
"Деньги. которые у вас есть, это время, которого у вас нет"
plank1957 24 сентября 2018 | 02:43
Похоже, что регионы начинают опережать Москву в плане оппозиционных настроений.