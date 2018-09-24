Представитель ЛДПР Владимир Сипягин набирает на выборах во Владимирской области 56%

Действующий губернатор Светлана Орлова из «Единой России» — 38%, сообщили в ЦИК после подсчета 78% протоколов. Это второй тур, для победы достаточно набрать большинство голосов. Как отмечает «Би-би-си», в регион перед вторым туром приезжал руководитель управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, чтобы помочь губернатору из «Единой России».