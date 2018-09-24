В Хабаровском крае губернатором избран депутат Госдумы от ЛДПР

Сергей Фургал набрал во втором туре 69,57%, тогда как действующий глава региона Вячеслав Шпорт — только 27,97%. В первом туре разрыв между кандидатами от ЛДПР и «Единой России» был меньше одного процента. 64-летний Шпорт возглавлял Хабаровский край почти 10 лет. Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений, из-за которых результаты выборов могли отменить как в Приморье, не было